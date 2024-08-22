Zonguldak'ta kaybolan 73 yaşındaki kadın için arama çalışmaları başlatıldı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 2 gün önce evden ayrılan 73 yaşındaki Nazmiyet G'nin bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri geniş çaplı arama çalışmalarına başladı.
Zonguldak'ta kendisinden 2 gündür haber alınamayan 73 yaşındaki kadının bulunması için çalışma başlatıldı.
Çaycuma ilçesinde 2 gün önce evden ayrılan Nazmiyet G'nin geri dönmemesi üzerine yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.
Jandarma ve AFAD ekipleri, kadının bulunması için bölgede geniş çaplı çalışma başlattı.