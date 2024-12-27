Zonguldak'ta Kavga: 3 Kişi Yaralandı, 3 Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta 3 kişinin keser ve bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde dün çıkan kavgada keser ve bıçakla 1'i kadın 3 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan küçük yaştaki M.D. ve E.D. ile İdris D, Gül K, Kemal D, Uğur K. ile Zara D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İdris D, Kemal D. ve Uğur K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında dün çıkan kavgada, Barış K, Tülay K. ve eşi Tayfur K. keser ve bıçakla yaralanmıştı.

Yaralılar sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürülmüş, polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.