Zonguldak'ta Kavga: 3 Kişi Yaralandı
Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi'nde husumetli iki grup arasında çıkan kavgada keser ve bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Zonguldak'ta çıkan kavgada keser ve bıçakla yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Mithatpaşa Mahallesi Nizam Caddesi'nde, aralarında husumet olduğu belirtilen iki grup arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, Barış K, Tülay K. ve eşi Tayfur K. keser ve bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.