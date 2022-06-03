Zonguldak'ta "kasten öldürme" suçundan aranan kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta "kasten öldürme" suçundan aranan kişi yakalandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta 'kasten öldürme' suçundan aranan kişi yakalandı

"Kasten öldürme" suçundan aranan kişi, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yakalandı.

"Kasten öldürme" suçundan aranan kişi, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada, H.Ş'nin (56) Kilimli'de olduğunu tespit etti.

"Kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ş, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ş, infaz savcılığı işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title