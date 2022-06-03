Zonguldak'ta "kasten öldürme" suçundan aranan kişi yakalandı - Haberler

Zonguldak'ta "kasten öldürme" suçundan aranan kişi yakalandı
AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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"Kasten öldürme" suçundan aranan kişi, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yakalandı.
"Kasten öldürme" suçundan aranan kişi, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmada, H.Ş'nin (56) Kilimli'de olduğunu tespit etti.
"Kasten öldürme" suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ş, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.Ş, infaz savcılığı işlemleri sonrasında cezaevine teslim edildi.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel