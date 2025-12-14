'Eşime neden baktın' dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Zonguldak'ta Cem Çakı, kendisine 'eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u bıçaklayarak öldürdü ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta kendisine 'eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Cem Çakı (51) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel