'Eşime neden baktın' dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Güncelleme:
Zonguldak'ta Cem Çakı, kendisine 'eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u bıçaklayarak öldürdü ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zonguldak'ta kendisine 'eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Cem Çakı (51) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

