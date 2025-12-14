'Eşime neden baktın' dediği kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

TUTUKLANDI

Zonguldak'ta kendisine 'eşime neden baktın' diyen Murat Yangun'u (28) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren Cem Çakı (51) çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,