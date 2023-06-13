Zonguldak'ta Karısını Silahla Yaralayan Sanık Hakkında 28 Yıla Kadar Hapis İstemiyle Dava Açıldı

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, karısını silahla yaralayan sanık S.S. hakkında 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit' ve 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçlarından 28 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.