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Zonguldak'ta Kardeşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Cenazesi Toprağa Verildi

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi. Olayın ardından zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen kadının cenazesi toprağa verildi.

Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde birlikte yaşadığı kardeşi O.Ş. tarafından bıçaklanan ve dün tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Emine S'nin (42) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Yeşiltepe Camisi'ne getirildi.

Emine S. için burada helallik alındı, dua edildi.

Daha sonra Emine S'nin cenazesi, kılınan namazın ardından Belen Yeni Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.

Zanlı O.Ş'nin bıçakla yaraladığı eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'nin ise tedavileri sürüyor.

Olay

O.Ş, Kavaklık Mahallesi'nde dün birlikte yaşadığı ablası Emine S, eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi bıçakla yaralamıştı. Kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanmıştı.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan bulunan bıçağı apartmanın 100 metre yakınındaki çöp konteynerinde bulmuştu.

Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen zanlı, dün çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz zonguldak 3-sayfa Ereğli 3.Sayfa Güncel Haberler

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