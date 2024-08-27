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Zonguldak'ta Kardeşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde birlikte yaşadığı kardeşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti. Şüpheli kardeş ise polis tarafından yakalandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde birlikte yaşadığı kardeşi tarafından bıçaklanan kadın tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Kavaklık Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki evde dün birlikte yaşadığı kardeşi O.Ş. tarafından bıçaklanan Emine S. (42), tedavi gördüğü özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emine S'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Şüpheli O.Ş'nin bıçakla yaraladığı eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'nin ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan yakalanan O.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye getirildi.

Olay

O.Ş, Kavaklık Mahallesi'nde dün birlikte yaşadığı ablası Emine S, eniştesi İhsan S. ve yeğenleri B.S. ile İ.S'yi bıçakla yaralamıştı. Kaçan şüpheli, kısa sürede yakalanmıştı.

Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen ve üzerinde kan bulunan bıçağı apartmanın 100 metre yakınındaki çöp konteynerinde bulmuştu. Zanlının, psikolojik sorunları olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz zonguldak 3-sayfa Ereğli Olaylar Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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