Zonguldak'ta kardan kapanan 43 köy yolu ulaşıma açıldı

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan 99 köy yolundan 43'ünde ulaşım yeniden sağlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar nedeniyle kapanan 99 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kent genelinde 43 köy yolu ulaşıma açılırken, Merkez'de 5, Kozlu'da 5, Çaycuma'da 11, Alaplı'da 3, Devrek'te 14, Ereğli'de 11 ve Gökçebey'de 7 olmak üzere 56 köy yolunda çalışmalar sürüyor.