Zonguldak'ta kardan kapanan 110 köy yolu ulaşıma açıldı - Haberler

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Zonguldak'ta kardan kapanan 110 köy yolu ulaşıma açıldı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta kardan kapanan 110 köy yolu ulaşıma açıldı

Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan 171 köy yolundan 110'unda ulaşım yeniden sağlandı.

Zonguldak'ta yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan 171 köy yolundan 110'unda ulaşım yeniden sağlandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde kar nedeniyle kapanan 171 köy yolunun açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kent genelinde 110 köyün yolu ulaşıma açılırken Merkez'de 4, Kozlu'da 4, Çaycuma'da 7, Devrek'te 31 ve Ereğli'de 15 olmak üzere 61 köy yolundaki çalışmalar sürüyor.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak, kar, Güncel, Haberler

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