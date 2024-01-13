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Zonguldak'ta kar yağışı etkili oldu

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Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu ve sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarını gece saatlerine kadar sürdürdü.

Zonguldak'ta kar yağışı etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Zonguldak-İstanbul ve Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından il genelinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Zonguldak-İstanbul karayolu ile Zonguldak-Ankara karayolunda yağan kar sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler direksiyon hakimiyetini kaybederek maddi hasarlı kaza yaptı.

Karayolları Müdürlüğü'ne bağlı ekipler kar yağışının ardından her iki karayolu üzerinde de kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalar gece saatlerine kadar devam etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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