Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı çatıdan düşen kişi ağır yaralandı
AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı iş yerinin çatısından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı iş yerinin çatısından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.
Asma Mahallesi Dereiçi Sokak'taki bir iş yerinin çatısına kar küremek için çıkan Durmuş Oruç (45), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.
Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralı işçi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Oruç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel