Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı çatıdan düşen kişi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı çatıdan düşen kişi ağır yaralandı

AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı çatıdan düşen kişi ağır yaralandı

Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı iş yerinin çatısından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta kar küremek için çıktığı iş yerinin çatısından düşen işçi, hastaneye kaldırıldı.

Asma Mahallesi Dereiçi Sokak'taki bir iş yerinin çatısına kar küremek için çıkan Durmuş Oruç (45), dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralı işçi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Oruç'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak, Oruç, işçi, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title