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Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

AA - Tuncay Tokay - Güncel
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Zonguldak'ta kan bağışı kampanyası düzenlendi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Alaplı Meslek Yüksekokulu'nda kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Üniversite tarafından her yıl düzenlenen etkinliğe, öğrenciler ve personel yoğun ilgi gösterdi.

"Kampüsün Kanında Hayat Var" sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada, yaklaşık 70 ünite kan toplandı.

AA / Tuncay Tokay - Güncel

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