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Zonguldak'ta Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi

Zonguldak'ta Kan Bağışı Etkinliği Düzenlendi
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay iş birliğiyle Fener Spor Kompleksi'nde düzenlenen kan bağışı etkinliği, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında 'Gücümüz Gençliğimiz' sloganıyla gerçekleştirildi.

Zonguldak'ta kan bağışı etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türk Kızılay işbirliğiyle Fener Spor Kompleksi'nde düzenlenen etkinlik, Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yılı kutlamaları kapsamında "Gücümüz Gençliğimiz" sloganıyla gerçekleştirildi.

Etkinlik, saat 18.00'a kadar devam edecek.

Türkiye Sakatlar Derneğinden GMİS'e ziyaret

Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Hüseyin Şirin ve yönetim kurulu üyeleri, Genel Maden İşçileri Sendikasını (GMİS) ziyaret etti.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ile görüşen Şirin, dernek ile sendikanın çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çektirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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