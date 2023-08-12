Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Kamyonun Otomobile Çarpması Kamerada

Güncel Haberler

Zonguldak'ta trafik ışıklarının yanmasıyla bir kamyon, önündeki otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ZONGULDAK'ta, kamyon, trafik ışıklarının yanmasıyla, önündeki otomobile çarpıp metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 06 CMK 310 plakalı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, ışığın yeşile dönmesiyle aniden hareket edince, önündeki 67 DE 018 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Araçtaki ismi öğrenilemeyen sürücü ve 2 çocuk, korku yaşadı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ereğli Kepez Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title