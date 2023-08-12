Zonguldak'ta Kamyonun Otomobile Çarpması Kamerada

Zonguldak'ta trafik ışıklarının yanmasıyla bir kamyon, önündeki otomobile çarparak metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

ZONGULDAK'ta, kamyon, trafik ışıklarının yanmasıyla, önündeki otomobile çarpıp metrelerce sürükledi. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Ereğli ilçesi Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen 06 CMK 310 plakalı, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon, ışığın yeşile dönmesiyle aniden hareket edince, önündeki 67 DE 018 plakalı otomobile çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. Araçtaki ismi öğrenilemeyen sürücü ve 2 çocuk, korku yaşadı. Kazada yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)