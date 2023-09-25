Zonguldak'ta Kamyonun Çarptığı Aydınlatma Direği Yaralama Olayı Güvenlik Kamerasında

Zonguldak'ta bir kamyonun çarptığı aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Zonguldak'ta kamyonun çarptığı aydınlatma direğinin devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Terakki Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, 21 Eylül'de bir kuruma ait kargo aracı kavşaktan dönmek için geri manevra yaptı. Bu sırada kamyonun çarptığı aydınlatma direği, yolda yürüyen 38 yaşındaki F.K'nin üzerine devrildi.

Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. F.K, tedavisinin ardından taburcu edilirken, sürücünün ifadesine başvuruldu.

Öte yandan olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.