Zonguldak'ta kamyonetin çarptığı yaya öldü Güncel Haberler Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti. N.Y'nin kullandığı 67 AAU 350 plakalı kamyonet, Kepez Mahallesi Prof. Muammer Aksoy Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Karakuş'a (71) çarptı. Bu sırada H.E. idaresindeki 67 ACR 040 plakalı otomobil de kaza nedeniyle duran kamyonete vurdu. Ağır yaralanan Karakuş, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kamyonet sürücüsü N.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaynak: AA / Güncel Zonguldak Karadeniz Ereğli Güncel Haberler

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