Zonguldak'ta Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde virajı alamayarak şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü Muhammet Uludağ (55) hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde virajı alamayan kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü Muhammet Uludağ (55) hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Alaplı ilçesi, Kılçak Köyü girişinde meydana geldi. Muhammet Uludağ idaresindeki 34 EDU 985 plakalı kamyonet virajı alamayıp şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Muhammet Uludağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uludağ'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'ın tarihi konuşması dünya basınında: Acı bir dönemin sonu

Erdoğan'ın tarihi sözleri dünya basınında böyle yankılandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Modeli diğer ülkelere örnek olacak

Eşi benzeri yok! Türkiye Modeli dünyaya örnek olacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.