Zonguldak'ta kamyonet kazasında hayatını kaybeden çocuğun cenazesi toprağa verildi
Zonguldak'ta kamyonetin kasasının kapağıyla duvar arasında sıkışarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi defnedildi. Sürücü ise serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta kamyonet kasasının kapağıyla duvar arasında sıkışması sonucu hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.
Acılık Caddesi Alpaslan Sokak'ta dün yolda yürürken Gültekin T'nin (20) kullandığı 67 ABG 538 plakalı kamyonetin açılan kasasının kapağı ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitiren Yasin D'nin cenazesi, yakınlarınca Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgundan alındı.
Naaşı Kilimli ilçesine bağlı Karadon Mahallesi'ndeki Dereiçi Camisi'ne getirilen Yasin D. için helallik alındı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
Yasin D'nin cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun'un da katıldığı cenaze töreninde Yasin D'nin yakınları ayakta güçlükle durdu.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen sürücü, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.