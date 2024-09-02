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Zonguldak'ta Kamyon ve Otobüs Çarpıştı: 2 Ölü, 23 Yaralı

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Zonguldak'ta tomruk yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Kazada sıkışan evcil kedi ise hafif yaralı olarak kurtarıldı.

ZONGULDAK'ta tomruk yüklü kamyon ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı. Jandarmanın fark ettiği evcil kedi de sıkıştığı otobüsten hafif yaralı kurtarılıp korumaya alındı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Gökçebey ilçesi Yenice yolu Karahatipler köyü mevkisinde meydana geldi. Bartın-Erzurum seferini yapan Metro Turizm'e ait 61 S 0870 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen 37 HB 447 plakalı tomruk yüklü kamyon çarpıştı. Tomrukların etrafa saçıldığı kazada, otobüs ve kamyon şoförleri hayatını kaybetti, 23 yolcu da yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Otobüste sıkışan bazı yolcular ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Gökçebey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu ifade edildi. Ölen sürücülerin cenazeleri, inceleme sonrası morga götürüldü.

KEDİ DE YARALANDI

Ayrıca, ismi öğrenilemeyen bir yolcunun evcil kedisi de otobüsteki kazadan etkilendi. Görevli bir jandarma personelinin fark ettiği kedi, itfaiyeciler tarafından kurtarılıp jandarmaya teslim edildi. Jandarma, ekip aracında korumaya alınan kedinin daha sonra sahibine verileceği öğrenildi.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken ekipler, otobüs ve kamyonu yoldan kaldırmak için iş makineleri ile çalışma başlattı.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU İNCELEMELERDE BULUNDU

Kaza yerine gelip incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "Gökçebey Yenice yolunda elim bir kaza haberi aldık. Otobüste 21 yolcu 3 mürettebat toplam 24 kişi var. Bartın Erzurum seferini yapan bir otobüs. Az önce en son sıkışan 2 yolcu tahliye edildi. Çok şükür sağlık durumları iyi. Yolcu otobüsü ile tomruk yüklü kamyonun kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Otobüs şoförü ve kamyon şoförü hayatlarını kaybettiler. Allah rahmet eylesin. En son çıkartılan 23 kişi şu anda tahliye edildi. Üçünün durumu ağır, diğerlerinin durumu iyi. Onları da takip ediyoruz. Bütün yaralılar, sıkışanlar tahliye edildi. En son her iki şoför de sıkışmış ve hayatlarını kaybetmiş. Onları da ekiplerimiz çıkartmaya çalışıyor. Büyük geçmiş olsun. Bir şerit ihlali var. Ama bunu bilemiyoruz. Araştıracaklar. Bunu kesin ortaya koyacaklar. Şu anda hava yağışlı, şerit ihlali sollamadan mı, kaymadan mı kaynaklı bilmiyoruz. Tamamen soruşturmayla ortaya çıkacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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