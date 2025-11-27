Haberler

Zonguldak'ta Kamulaştırma Sorunu Yol Kapattırdı

Güncelleme:
Zonguldak İncivez Mahallesi'nde belediyenin kamulaştırma bedelini ödememesi nedeniyle arsa sahipleri, kendi arazilerine çektiği çitle yolu kapattı. Kamulaştırma bedeli için açılan davaya rağmen belediye 1,5 yıl boyunca ödeme yapmadı, bu durum halkın ulaşımında sıkıntılara neden oldu.

ZONGULDAK Belediyesi yol yapıp kamulaştırma kararı aldığı ve kamulaştırma bedelinin dava ile belirlendiği alanın 582 bin 714 liralık bedelini hak sahiplerine ödemeyince, arsa sahipleri çit çekip, yolu kapattı.

İncivez Mahallesi Kamelya Sokak'ta sahipli araziye uzun süre önce yol yapıldı. Alan hakkında 2023 yılında belediye tarafından kamulaştırma kararı verildi, 2 yıllık ecrimisil bedeli hak sahiplerine ödendi. Mal sahipleri ile belediye, kamulaştırma bedeli üzerine anlaşamayınca, bedel belirleme davası açıldı. Zonguldak 2'nci Asliye Hukuk Mahkemesi, 2024 Mart'ta kamulaştırma bedeli olarak 582 bin 714 liranın belediye tarafından ödenmesine karar verip 15 gün süre tanıdı. Kararın üstünden geçen 1,5 yılda belediye ödemeyi yapmadı. Mal sahiplerinin avukatları aracılığıyla, kendi arazilerine konulan çöp konteynerlerinin kaldırılması talebi de 'ihtiyacı karşıladığı' gerekçesiyle reddedildi. Mal sahipleri, 2 hafta önce, yolun kendi arazilerinde kalan kısmına çit çekip kapattı. Mal sahiplerinin, yoldaki geçişin sağlanması için kapatmayı 2 metre kadar daha içeriden yaptıkları belirtildi. Mal sahiplerinin avukatı Ayçin Oktay, "Bu söz konusu taşınmazın, yola kalan kısmıyla ilgili olarak yaklaşık 2 yıl önce bir kamulaştırma kararı verildi. Burada kamulaştırma bedeline itiraz ettik. İtiraz üzerine, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bedel davası açıldı. Mahkemenin belirlemiş olduğu bedeli, idare verilen süre içerisinde ödemediği için, idarenin açmış olduğu dava, idare aleyhine sonuçlandı ve kesinleşti. Kamulaştırma kararı uygulanamamış oldu. Müvekkiller de anayasa ile korunan mülkiyet hakları gereği, yerlerini çevrelediler" dedi.

'HALK MAĞDUR OLUYOR'

Mal sahiplerinin arkadaşı Yasin Çelikel (30), "Kamulaştırma ücretini ödemedikleri için yer sahipleri de arkadaşım olur, burayı kapattılar. Aslında, daha da derinden kapatmaları gerekiyordu ama halk zorlanmasın diye 2 metre önde kapattılar. Arabalar geçemiyor, halk mağdur oluyor. Kendileri de mağdur oldu zaten burada. O yüzden kapattılar, bir an önce olayın çözülmesini istiyoruz biz de. Aşağı yukarı giderken sıkıntılar yaşıyoruz. Burada kaza oluyor, kavga oluyor 2-3 günde bir. Çözülmesini istiyoruz. Şu an burası 2 yıldan beri kamulaştırıldığı şekilde duruyor. Yaklaşık 2 haftadan beri de bu şekilde kapalı. 2 haftadan beri arabalar geçemiyor, kavga gürültü oluyor. Geceleri kavgaya kalkıyoruz, çözülmesini istiyoruz bir an önce" diye konuştu.

ÖNCEKİ YÖNETİM TARAFINDAN BEDELİN YÜKSEK BULUNMASINDAN DOLAYI KAMULAŞTIRILAMAMIŞ

Bir belediye yetkilisi, bölgenin uzun zamandır yol olarak kullanıldığını, 2 yıllık ecrimisil bedelinin hak sahiplerine ödendiğini ancak kamulaştırma kararının ardından mahkeme tarafından belirlenen kamulaştırma bedelinin önceki yönetim tarafından yüksek bulunması nedeniyle kamulaştırmanın yapılamadığını söyledi. Yetkili, hak sahiplerinin yolun kendilerine iade edilmesi için başlattığı yargı sürecinin devam ettiğini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
