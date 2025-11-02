Haberler

Zonguldak'ta Kahvehaneye Av Tüfeğiyle Saldırı: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kahvehaneye av tüfeğiyle ateş açılması sonucu kahvehane sahibi Kasım Özcan ve Aydın Özbakış hayatını kaybetti. Cenazeleri yapılan işlemlerin ardından toprağa verildi. Olayın faali O.Ö.'nün psikolojik sorunları olduğu bildirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kahvehaneye av tüfeğiyle ateş açılması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Saldırıda ölen kahvehane sahibi Kasım Özcan ile Aydın Özbakış'ın cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak Coburlar köyüne getirildi.

Özcan için olayın meydana geldiği kahvehaneyle aynı binadaki evinin önünde helallik alındı.

Cenazeler, Coburlar Köyü Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında defnedildi.

Özbakış ve Özcan'ın yakınları, tabutların başında gözyaşı döktü.

Olay

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Coburlar köyünde av tüfeğiyle kahvehaneye gelen O.Ö. (32) rastgele ateş etmiş, saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan kahvehane sahibi Kasım Özcan (59) ile Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67) yaralanmıştı.

Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özcan ve Özbakış, kurtarılamamıştı. Gökhan G. ve Hüseyin G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Aracıyla olay yerinden uzaklaşan ve bir süre sonra Çaycuma Adliyesi'ne giderek tanıdığı bir polise teslim olan O.Ö'nün, psikolojik sorunları nedeniyle polislikten malulen emekli edildiği, daha önce anne ve babasına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle de hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
