Zonguldak'ta kadınları fuhşa sürükledikleri iddiasıyla 9 sanık hakkında iddianame kabul edildi

Zonguldak'ta 9 sanık hakkında toplam 147 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame kabul edildi. Sanıkların kadınları fuhşa sürükledikleri, teşvik ettikleri ve yer temini sağladıkları iddia ediliyor.

ZONGULDAK'ta, kadınları fuhşa sürükledikleri iddiasıyla 9 sanık hakkında toplam 147 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame Zonguldak 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 49 yıla kadar hapis cezası istenen Servet A.'nın (47), "Bana kadın soranlara telefonumdaki kadınların fotoğraflarını gösterdim, istediğinin numarasını verdim. Bunun karşılığında ise 50 ile 200 lira arası para aldım" ifadeleri iddianamede yer aldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, geçen ocak ayında, fuhuş soruşturması kapsamında Servet A., Hatice Ç., Şerafettin K. ve Şevket K.'nin telefonlarını dinlemeye, sinyal bilgilerini de incelemeye aldı. İncelemelerin ardından şüphelilerin, yaşları 19 ile 48 arasında değişen 8 kadını fuhşa sürüklediği, teşvik ettiği, fuhuş amacıyla yer temini ve fuhşu kolaylaştırıldığı tespit edildi, operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Hatice Ç., Şerafettin K., Servet A. ve Şevket K. tutuklandı. M.B., B.E., B.C., O.A., T.I. ise serbest bırakıldı. 27 Ocak'ta tutuklanan sanıklar 23 Şubat'ta yapılan itiraz üzerine tahliye edildi. Soruşturma kapsamında tutuklu sanık kalmadı.