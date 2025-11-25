Haberler

Zonguldak'ta Kadınlar Şiddet ve Cinayetlere Karşı Yürüyüş Düzenledi

Zonguldak'ta kadınlar, artan kadına yönelik şiddet ve cinayetleri protesto etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. Kadın Platformu adına yapılan açıklamada, ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun bırakılmanın reddedilmesi gerektiği vurgulandı.

ZONGULDAK'ta kadınlar, artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı. Yürüyüşte, Kadın Platformu adına konuşan Serpil Açıl Özer, kadınların ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun bırakılmasını reddettiklerini belirterek, "Şiddetsiz, eşit, özgür, barış içinde; emeğimizin değer gördüğü demokratik ve laik bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bugün kadın cinayetlerinin, eşitsizliğin ve sömürünün kaynağı yalnızca bireysel sapmalar değil; erkek egemen, sınıflı, sömürüye dayalı toplumsal düzenin kendisidir" dedi.

Kent merkezinde, saat 17.30'da Madenci Anıtı'nda Kadın Platformu'nun çağrısıyla toplanan grup basın açıklaması yaptı. Kadın cinayetlerinde faillerin iyi hal indirimi almasına ve kadınların çalışma hayatında cinsiyetlerinden ötürü gördükleri kötü muameleye tepki gösteren Serpil Açıl Özer, grup adına yaptığı açıklamada, "Ekonomik ve sosyal güvenceden yoksun bırakılmayı, yoksullaşmayı, güvencesiz, kayıt dışı çalıştırılarak sömürülmeyi, dünyanın bakımı da dahil tüm bakım yüklerini karşılıksız olarak yüklenmek zorunda görülmeyi, şiddet tehdidi altında yaşamayı reddediyoruz. Şiddetsiz, eşit, özgür, barış içinde; emeğimizin değer gördüğü demokratik ve laik bir ülkede yaşamak istiyoruz. Bugün kadın cinayetlerinin, eşitsizliğin ve sömürünün kaynağı yalnızca bireysel sapmalar değil; erkek egemen, sınıflı, sömürüye dayalı toplumsal düzenin kendisidir. Kadın emeği hala ucuz işgücü olarak sömürülmekte; ev içi görünmez emek değersizleştirilmektedir. Kadının kurtuluşu, yalnızca yasalarla değil; ekonomik, sosyal ve kültürel eşitliği hedefleyen köklü bir dönüşümle mümkündür. Her alanda mücadelemizi büyüterek işyerlerinde, sokaklarda, yaşamlarımızda emeğimize ve özgürlüğümüze yönelen her türlü şiddete karşı sözümüzü söyleyeceğiz. Hayatımızı kuşatmaya, kazanımlarımızı değersizleştirmeye, hayatlarımızdan ve haklarımızdan çalmaya çalışanlara inat, haklarımıza ve hayatlarımıza sahip çıkarak barış, demokrasi, eşitlik ve laiklik mücadelesinde birleşiyoruz" dedi.

Kadınlar Platformu çağrısıyla toplanan grup, açıklamanın ardından, 'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz,' 'Kadın cinayetleri politiktir,' 'Kadın, yaşam, özgürlük' sloganları atarak Valilik binasına yürüdü. Grup yürüyüşün ardından dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
