Zonguldak'ta Kadına Yönelik Şiddet Protestosu

Zonguldak'ta kadına yönelik şiddet protesto edildi.

Madenci Anıtı önünde bir araya gelen grup, ellerinde döviz ve pankartlarla İsmet İnönü Parkı'na kadar yürüdü.

Grup adına açıklama yapan Ceren Ata, katillerin kravat taktığı için iyi hal indirimi almasını istemediklerini belirtti.

Ata, kadın cinayetlerine değinerek, "Yaşamak, başımız dik ve korkusuzca yürümek istiyoruz. Ellerimizde biber gazlarıyla değil, çiçek buketleriyle gezmek istiyoruz. Geleceğimiz için evde, işte, sokakta cinsel şiddete son, 'kadına şiddete hayır' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.