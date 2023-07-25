Zonguldak'ta Kaçak Yapılar Plajdan Kaldırıldı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde plajda bulunan kaçak yapılar polis ve zabıta eşliğinde kaldırıldı. Ereğli Belediyesi, düzensizliği önlemek ve halka daha iyi hizmet verebilmek için plaj sahasının tahsisinin yapılması için başvuruda bulundu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde plajda bulunan kaçak yapılar polis ve zabıta eşliğinde kaldırıldı.

Karadeniz Ereğli Belediyesinden yapılan açıklamada, İlçe Kaymakamlığının talimatları doğrultusunda belediye ekiplerinin, Mevrealtı mevkisindeki plajda polis ve zabıta eşliğinde kaçak yapıları temizlediği bildirildi.

Yasal uyarılara rağmen ticari faaliyetleri yürüten 2 kulübe, çadır, baraka ve çardaktan oluşan 10 düzensiz yapının tahliye edildiği, 6 kamyon malzemenin belediye deposunda kaldırıldığı belirtilen açıklamada, "Ereğli Belediyesi, bölgede meydana gelen düzensizliği ve bir takım asayiş olaylarını disiplin altına almak, Sevgi ve Barış Plajı'nda olduğu gibi halka daha iyi ve kaliteli hizmeti vermek için belediye plajı bitişiğinden Alaplı Liman bölgesine kadar plaj sahasının tahsisinin yapılması adına Milli Emlak Müdürlüğü'ne başvuruda bulunuldu." denildi.