Zonguldak'ta Kaçak Tütün ve Elektronik Sigara Operasyonu

Zonguldak'ta polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak tütün ve elektronik sigara ele geçirildi. KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan kamyonet içerisinde 50 adet elektronik sigara ve 500 gram bandrolsüz nargile tütünü bulundu. Olayla ilgili adli çalışma başlatıldı.