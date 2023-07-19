Zonguldak'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Çok Sayıda Makaron ve Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda doldurulmuş ve boş makaron ile 218 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda çok sayıda doldurulmuş ve boş makaron ve 218 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre KOM Şube Müdürlüğünce Ereğli ilçesinde tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüphelinin elektronik makine ile kaçak sigara üretimi yaptığı tespit edildi. Şahısların ikametleri ve işyerleri olmak üzere toplam 5 ayrı adreste eş zamanlı olarak arama yapıldı.

Operasyonda 1 adet otomatik sigara doldurma makinesi, 1 adet makine hava kompresörü, 35 bin 240 adet doldurulmuş makaron, 17 bin adet bandrolsüz boş makaron, 218 kilogram kıyılmış tütün, 128 adet kesilmiş bandrol ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK