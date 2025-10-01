Haberler

Zonguldak'ta Kaçak Tütün Operasyonu: 134 Bin Doldurulmuş Makaron Ele Geçirildi

Zonguldak'ta gerçekleştirilen polis operasyonunda, kaçak tütün mamulleri satışında bulunduğu tespit edilen 3 şüphelinin ev, iş yeri ve araçlarında 570 bin 400 adet kaçak makaron ile diğer kaçak ürünler ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta, polisin düzenlediği operasyonda 134 bini doldurulmuş, 570 bin 400 adet kaçak makaron ele geçirildi.

Polis ekipleri, 30 Eylül'de, kent merkezi ve Alaplı ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamulleri sattığı belirtilen F.Ü. (66), G.K. (51) ve A.K.'ye (38) ait ev, iş yeri ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda 2 sigara sarma makinesi, 1 kompresör, 1,1 ton kaçak tütün, 6 bin 700 paket sigaraya karşılık gelen 134 bin doldurulmuş kaçak makaron, 436 bin 600 boş kaçak makaron, 5 bin 840 sigara sarma kağıdı, 25 paket kaçak nargile tütünü, 360 elektronik sigara likidi, 29 bin sigara filtresi, 240 plastik tütün sarma makinesi, 45 kilogram kaçak çay ve 53 cinsel içerikli eşya ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
