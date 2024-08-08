Zonguldak'ta kaçak ocakta göçük: 1 işçi mahsur kaldı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak ocakta meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. Mahsur kalan işçiyi kurtarmak için çalışma başlatıldı.

Göçük, saat 12.00 sıralarında Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi Mehmet Özkaya Sokak'ta bir yamaçta bulunan kaçak kömür ocağında meydana geldi. T.K.'ye ait olduğu iddia edilen kaçak ocağın tavanındaki göçük nedeniyle kömür, toprak ve taş yığını arasında sıkıştığı değerlendirilen Ayhan Yılmaz'dan (54) haber alınamadı. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, göçükte kalan madenciye ulaşmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaları incelemek için Kilimli Kaymakamı Hüseyin Ece de bölgeye geldi.

Madencilerin ve AFAD ekiplerinin çalışmaları sürerken, göçükte kalan madencinin yakınları da ocak başında gelecek iyi haberi beklemeye başladı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,