Zonguldak'ta Kaçak Kömür Ocakları Patlayıcı ile İmha Edildi

Zonguldak'ta Kaçak Kömür Ocakları Patlayıcı ile İmha Edildi
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Zonguldak'ta yapılan denetimlerde kaçak olduğu belirlenen 7 kömür ocağı, polis ve jandarma ekipleri tarafından patlayıcı madde ile imha edildi. Son bir haftada 21 ocak denetlendi ve 11 ton kömür ile 140 metre ray ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta kaçak olduğu belirlenen 7 kömür ocağı, patlayıcı madde ile imha edilerek kapatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, son 1 haftada kentteki 21 ocağı denetledi. Denetimler sırasında 7 ocağın kaçak olduğu belirlendi. Ayrıca denetimlerde 11 ton kömür ile 140 metre ray ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı maddeyle imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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