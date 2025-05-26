Zonguldak'ta Kaçak Kömür Ocakları Patlayıcı ile İmha Edildi

ZONGULDAK'ta kaçak olduğu belirlenen 7 kömür ocağı, patlayıcı madde ile imha edilerek kapatıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, son 1 haftada kentteki 21 ocağı denetledi. Denetimler sırasında 7 ocağın kaçak olduğu belirlendi. Ayrıca denetimlerde 11 ton kömür ile 140 metre ray ele geçirildi. Kaçak ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı maddeyle imha edildi.