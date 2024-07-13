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Zonguldak'ta Kaçak Kömür Ocakları Patlatılarak İmha Edildi

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tespit edilen 4 kaçak kömür ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Operasyonda ele geçirilen malzemeler ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından tespit edilen 4 kaçak kömür ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kentte sayıları hayli fazla olan kaçak kömür ocaklarına yönelik mücadelede, jandarma ekipleri, rutin denetimleri sırasında 3'ü sahipli, 4 kaçak ocağı tespit etti. Ocaklara yapılan operasyonlarda 70 metre ray, 3 vagon, 2 vinç, 1 havalandırma sistemi ve 14 ton kaçak üretilmiş kömür ele geçirildi. Kaçak maden ocakları, TTK ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi. Kapatılan kaçak ocaklardan ele geçirilen malzemeler ise Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Jandarma Kilimli Çevre Suç Ekonomi Güncel Haberler

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