Zonguldak'ta Kaçak Kömür Ocakları İmha Edildi
Zonguldak'ta polis ve jandarma tarafından tespit edilen iki kaçak kömür ocağı, denetimler sonucu patlayıcı madde ile imha edildi. Ekipler, son bir haftada 10 denetim yaptı ve kaçak ocaklarda 9 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi.
Kentte polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Son bir haftada 10 denetim yapan ekipler, 2 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti. Denetimlerde 9 metre ray, 4 ton kömür, 1 adet havalandırma bulundu. Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel