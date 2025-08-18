Zonguldak'ta Kaçak Kömür Ocakları İmha Edildi

Zonguldak'ta Kaçak Kömür Ocakları İmha Edildi
Güncelleme:
Zonguldak'ta polis ve jandarma tarafından tespit edilen iki kaçak kömür ocağı, denetimler sonucu patlayıcı madde ile imha edildi. Ekipler, son bir haftada 10 denetim yaptı ve kaçak ocaklarda 9 metre ray ve 4 ton kömür ele geçirildi.

ZONGULDAK'ta polis ve jandarma tarafından tespit edilen 2 kaçak kömür ocağı, patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kentte polis ve jandarma ekipleri, kömür ocaklarına yönelik denetimlerini sürdürdü. Son bir haftada 10 denetim yapan ekipler, 2 kaçak maden ocağının faal olduğunu tespit etti. Denetimlerde 9 metre ray, 4 ton kömür, 1 adet havalandırma bulundu. Kaçak kömür üretimi yapan ocaklar, Türkiye Taşkömürü Kurumu ekipleri tarafından patlayıcı madde kullanılarak imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
