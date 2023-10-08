Zonguldak'ta Kaçak Kazı Yapan 7 Şahıs Yakalandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, kaçak kazı yapan 7 şahıs kıskıvrak yakalandı. Operasyonda çok sayıda patlayıcı madde ve kazı ekipmanı ele geçirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde 7 şahıs, kaçak kazı yaparken jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çaycuma ilçesinde yapılan operasyonda 7 şahıs kaçak kazı yaptıkları esnada yakalandı. Operasyonda 33 adet torpil, 22 adet av tüfeği fişeği, 500 gram ağırlığında dinamit macunu, 1 adet jeneratör, 2 adet hilti, 1 adet balyoz ele geçirildi. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile şüpheli 7 şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK