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Zonguldak'ta Kaçak Kazı Yapan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Zonguldak'ta Kaçak Kazı Yapan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı. Alanda yapılan incelemede çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi jandarma suçüstü yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiye operasyon düzenlendi. Alanda inceleme yapan jandarma ekipleri, 1 adet pointer, 4 adet bakır alan tarama çubuğu, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet manivela, 1 adet balta, 1 adet adaptör ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Jandarma Güncel Haberler

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