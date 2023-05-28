Zonguldak'ta Kaçak Kazı Yapan 4 Şahıs Suçüstü Yakalandı
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi jandarma suçüstü yakaladı. Alanda yapılan incelemede çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiyi jandarma suçüstü yakalandı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Devrek ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişiye operasyon düzenlendi. Alanda inceleme yapan jandarma ekipleri, 1 adet pointer, 4 adet bakır alan tarama çubuğu, 2 adet kürek, 2 adet kazma, 1 adet manivela, 1 adet balta, 1 adet adaptör ile birlikte suçüstü yakalandı.
Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 4 şüpheli şahıs ifadesi alınarak serbest bırakıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel