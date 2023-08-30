Zonguldak'ta Kaçak Kazı Yapan 11 Kişi Suçüstü Yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, Çaycuma ilçesinde kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı. Operasyonda bir iş makinesi, dedektörler ve alan tarayıcı ele geçirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 11 kişi suçüstü yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Çaycuma ilçesinde içerisinde icra edilen operasyonda 11 şahıs kaçak kazı yaptığı esnada, 1 adet iş makinası, 1 adet dedektör, 2 adet dedektör başlığı ve 1 adet alan tarayıcı ile birlikte suçüstü yakalandı.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 11 şahıs, ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır. - ZONGULDAK