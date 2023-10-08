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Zonguldak'ta kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda patlayıcı madde ele geçirildi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 7 zanlıyı yakaladı.

Operasyonda 33 torpil, 22 av tüfeği fişeği, 500 gram dinamit macunu, 1 jeneratör, 2 adet beton kırıcı ve 1 balyoz ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, ifadelerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA / Güncel

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