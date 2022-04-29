Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi - Haberler

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Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 bin 800 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 7 bin 800 litre kaçak karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Ereğli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Zonguldak dışından temin edilen karışımlı akaryakıtın ilçedeki sanayi sitesinde depoda muhafaza edildiğini tespit eden ekipler, harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, Kışla Sanayi Sitesi'nde bulunan depoda 7 bin 800 litre karışımlı akaryakıt, 1 su motoru, 3 aktarım hortumu ele geçirildi.

Olayla ilgili H.A. gözaltına alındı.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Kaçakçılık, Zonguldak, Akaryakıt, Ereğli, Güncel, Haberler

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