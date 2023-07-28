Zonguldak'ta Kaçak İçki ve Sigara Operasyonu

Zonguldak'ta KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki, içecek, sigara ve cinsel içerikli macun ele geçirildi.

Zonguldak'ta KOM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak içki, içecek, sigara ve cinsel içerikli macun ele geçirildi.

KOM Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde eş zamanlı olarak yapılan Kaçak-Sahte Alkol Ticaretini önleme çalışmalarında Türkiye Müşterek Alkol Operasyonu, Zonguldak'ta düzenlendi. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince merkeze bağlı Terakki Mahallesi'nde M.A.(63) isimli şahsın evine baskın düzenlendi. Operasyonda 8 litre el yapımı votka ve rakı, 1 adet anason kiti ele geçirildi. Şüpheli M.A.(63) isimli şahıs hakkında adli ve idari tahkikata başlandı.

Öte yandan Kdz. Ereğli KOM Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Ereğli ilçesinde faaliyette bulunan C.Z.'nin (45) tekel bayisinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet kısa 9 mm fişek, 96 adet cinsel içerikli kapsül, 100 adet gümrük kaçağı sigara sarma kağıdı, 8 adet gümrük kaçağı sigara, 8 adet cinsel içerikli içecek, 12 adet cinsel içerikli macun ele geçirildi.

İşyeri sahibi şüpheli C.Z. (45) hakkında adli tahkikata başlandı. - ZONGULDAK