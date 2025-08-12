Zonguldak'ta Kaçak Avlanan 114 Kalkan Balığı Ele Geçirildi

Zonguldak'ta Kaçak Avlanan 114 Kalkan Balığı Ele Geçirildi
Güncelleme:
Zonguldak'ta Sahil Güvenlik ekipleri, Kilimli Limanı'nda kaçak avlanan 114 kalkan balığı ve yasa dışı avcılıkta kullanılan 14 bin metre ağı ele geçirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Kilimli Limanı'nda meydana geldi. Sahil Güvenlik Çaycuma Deniz Güvenlik Tim Komutanlığı ekipleri, yaptıkları kontrolde kaçak kalkan avlandığını tespit etti. Balıkçı teknesinde yapılan aramada, kaçak avlanan 114 kalkan balığı ele geçirildi. Yasa dışı avcılıkta kullanıldığı öne sürülen 14 bin metre kalkan ağına da el konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
