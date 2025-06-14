Zonguldak'ta Jandarma Kuruluş Yıldönümü Kutlandı, Gaddar Saldırı Köpeği Gösteriyle Büyük Beğeni Topladı

Saldırı köpeği Gaddar, jandarmanın caydırıcı yüzünü gösterdi

Senaryo gerçeği aratmadı, Gaddar'ın hamlesi izleyenleri hayran bıraktı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. Senaryo gereği teslim olmayan sürücüyü saldırı köpeği Gaddar tek hamlede etkisiz hale getirdi. Gösteri ise izleyenlerden tam not aldı.

Zonguldak'ta Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Valilik Önü Tören Alanı'nda gerçekleştirilen tören, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Barış Cücen'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Programda, Jandarma Genel Komutanı'nın mesajı okundu. Ardından jandarma teşkilatının kuruluş tarihi ve görevlerine ilişkin bilgi verildi. Törende konuşan İl Jandarma Komutanı Barış Cücen, şunları söyledi:

"186. yıldönümünü kutlamanın onur, mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur."

Etkinlikte öğrenciler de sahne aldı. İlkokul öğrencilerinin şiir okuyup gösteri sunduğu törende, jandarma ekipleri tarafından hazırlanan özel gösteriler ilgiyle izlendi.

İz takip köpeği "Voltaj"ın sergilediği performansın ardından, saldırı köpeği "Gaddar" sahne aldı. Komandolar eşliğinde tören alanına getirilen Gaddar, senaryo gereği durdurulan bir aracın sürücüsünün teslim olmaması üzerine devreye girdi. Gaddar, aracın yan camından atlayarak sürücüyü kısa sürede etkisiz hale getirdi. Gerçeği aratmayan bu anlar, katılımcılardan büyük alkış aldı.

Tören, jandarma tanıtım stantlarının gezilmesiyle sona erdi.