Zonguldak'ta Jandarma Kovalamacası: Kaçan Sürücü Yakalandı

Zonguldak'ta jandarmanın "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Jandarma ekipleri, Çaydamar mevkisindeki denetimde D.İ. idaresindeki 67 ADY 470 plakalı otomobili durdurmaya çalıştı.

Jandarmanın "dur" ihtarına uymayarak kaçan sürücü, Birlik Mahallesi Esençay Sokak'ta kaza yaptı. Aracını bırakıp, yaya olarak kaçmayı sürdüren şüpheli, polisin de desteğiyle kısa sürede yakalandı.

Kontrolde hakkında arama kararı olduğu belirlenen zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. Kovalamacada zarar gören bir polis aracı ile kaza yapan otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.