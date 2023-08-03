Zonguldak'ta Jandarma Ekipleri Tarafından Denetim Gerçekleştirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen 'Huzurlu Sokaklar' uygulamasında 3 bin 22 kişi ve 856 araç sorgulandı. Toplam 5 kişi hakkında işlem yapıldı.

Zonguldak'ta jandarma ekiplerince 41 ekip 118 personelin katılımıyla denetim gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 2 Ağustos 2023 tarihinde 41 ekip ve 118 personelin katılımıyla 10: 00 ile 22: 00 saatleri arasında üç aşamalı olarak "Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada; 3 bin 22 kişi ve 856 araç sorgulandı.

Sorgulamalar sonucunda; Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma suçundan 1, Yapacak Nitelikte Emval Veren Ağaç Kesme suçundan 1, Kasten Yaralama suçundan 2, Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama suçundan 1 olmak üzere toplam 5 kişi hakkında işlem yapıldı. - ZONGULDAK