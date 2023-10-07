Zonguldak'ta Jandarma Denetimi: 3 Şahıs Tutuklandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 3 şahıs tutuklandı ve bir kişiye idari işlem uygulandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, 51 ekip ve 153 personelin katılımıyla 12.00 ile 22.00 saatleri arasında "Mal ve Hizmet Satmak Suretiyle Halkı Rahatsız Eden Şahıslara ve Dilencilere" yönelik denetim gerçekleştirildi.

Uygulamalarda; 4 bin 638 şahıs, 2 bin 138 araç sorgulandı. Sorgulamalar sonucunda, Kasten Yaralama suçundan 1, Basit Yaralama suçundan 1, Kullanmak için Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma suçundan 1 şahıs olmak üzere toplam 3 şahıs hakkında işlem yapıldı. İki şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderildi.

Yetki belgesiz hurda alım ve satımı yapan 1 şahıs hakkında idari işlem yapıldı. - ZONGULDAK