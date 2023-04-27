Zonguldak'ta istinat duvarına çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Zonguldak'ta istinat duvarına çarpıp devrilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Şafak Durmuş (21) idaresindeki 67 ACL 548 plakalı otomobil, Zonguldak-Ankara kara yolunun Köroğlu yol ayrımı mevkisinde istinat duvarına çarparak devrildi, otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, otomobil sürücüsü Şafak Durmuş ile Duygu Karataş (18) ve Burcu Çağlı'nın (18) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan Betül Kocaman (18) ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, trafik akışının aksaması nedeniyle araç kuyruğu oluştu.