Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı - Haberler

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Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı kutlandı

Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" programı düzenlendi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yılı ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla "Yüreklerde Akif, Dillerde Hürriyet" programı düzenlendi.

Şehit İslam Çakar İmam Hatip Ortaokulu'ndaki çok amaçlı salonda gerçekleştirilen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, koro dinletisi yapıldı, "İstiklal Marşı ve Akif", "Bir Gazinin Verdiği Ders" ve Milli Mücadele dönemiyle ilgili piyesler sergilendi.

Etkinlikte ayrıca Mehmet Akif Ersoy'un şiirleri okundu, hayatı anlatıldı, şiir ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa, Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, ilçe protokolü ve davetliler katıldı.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Zonguldak, Hürriyet, Güncel, Haberler

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