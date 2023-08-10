Zonguldak'ta İşçi Ölü Bulundu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir işçi, iş yerinin konteynırında ölü olarak bulundu. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçinin ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir işçi iş yerinin konteynırında ölü bulundu.

Olay, ilçenin Filyos beldesinde bulunan liman şantiyesinde meydana geldi. Limanda işçi olarak çalışan Okan Y.'yi göremeyen mesai arkadaşları durumu yetkililere bildirdi. Liman içindeki konteynırda yaşayan işçi Okan Y.'nin yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gören mesai arkadaşları 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde işçinin öldüğünü belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Cumhuriyet Savcısının talimatıyla genç işçinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Okan Y. isimli işçinin kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belli olacak. - ZONGULDAK