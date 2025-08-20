Zonguldak'ta İndirimli Tatil Vaadiyle Dolandırıcılık: 300 Kişi Mağdur Oldu

Zonguldak'ta, 'indirimli tatil' vaadiyle yaklaşık 300 kişiyi dolandırdığı iddia edilen çift, gözaltına alındı. Ö.K. tutuklanırken, eşi İ.K. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ta, 'indirimli tatil' vaadiyle yaklaşık 300 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle Ö.K. ve eşi İ.K., gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen çiftten Ö.K. tutuklanırken, kadın ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 300 kişiyi 'indirimli tatil' vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Ö.K. ve eşi İ.K.'nin, Burdur'da olduğunu tespit etti. Şüpheliler, Burdur'da yakalandıktan sonra Zonguldak'a getirildi. Yaklaşık 50 kişinin şikayetçi olduğu dolandırıcılık olayı ile ilgili K. çifti, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ö.K. tutuklanırken, eşi İ.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
