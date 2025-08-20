Zonguldak'ta İndirimli Tatil Dolandırıcılığı: Kadın Tutuklandı
Zonguldak'ta lüks otellerde indirimli tatil vaadiyle yaklaşık 300 kişiyi dolandırdığı iddia edilen kadın tutuklandı, eşi adli kontrolle serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, lüks otellerde ucuz tatil vaadiyle yaklaşık 300 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen Ö.K. ve kocası İ.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla Burdur'da gözaltına alınan çift, Zonguldak'a getirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel