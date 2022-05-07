ZONGULDAK - İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

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ZONGULDAK - İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen biri 67 NN 026 plakalı iki otomobil, Bakacakkadı mevkisi Dereköseler yol ayrımında kafa kafaya çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli yaptığı incelemede 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan 3 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, ulaşım bir süre aksadı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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